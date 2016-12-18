Мурманск, 18 декабря, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Жительница Мурманска Флора Геращенко была готова к тому, что ей откажут в удовлетворении иска к комитету по культуре Санкт-Петербурга в связи с появлением в городе на Неве мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Об этом уроженка Ленинграда, пережившая ребенком вражескую блокаду города, сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Флора Геращенко

«Как я и предполагала, должностные лица в правительстве Санкт-Петербурга, которые должны ответить за этот позор, от какой-либо ответственности судом были освобождены, — заявила Геращенко. — У меня создалось впечатление, что решение было принято заранее, к этому я была готова. Мне было дано право выступить в конце заседания, и я спокойно изложила свою точку зрения на полнейшее бездействие властей».

По словам Флоры Зиновьевны, она до сих пор испытывает чувство стыда за случившееся в связи с появлением памятной доски финскому маршалу — пособнику Гитлера — на улице города, понесшего колоссальные людские потери в годы блокады.

«Я до сих пор испытываю чувство горечи и стыда за свой родной город и свою страну, за принесённое оскорбление памяти погибших, — поделилась блокадница. — Мне, прожившей немало лет на этом свете, никогда не приходило даже мысли о том, что такой позор возможен в городе, где в братских могилах лежит полтора миллиона жителей и защитников города и около 900 тысяч — умерших от голода. А вердикт суда таков: нет доски, в иске отказать».

По словам Флоры Геращенко, сейчас она ждет ответа на своё открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга и открытое письмо в адрес местного отделения «Российского военно-исторического общества», которое, как известно, является владельцем доски Маннергейму и было инициатором ее установки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно позиции комитета по культуре Санкт-Петербурга, от него нельзя требовать издавать какие-либо официальные распоряжения о демонтаже доски в связи с тем, что на данный момент доску уже убрали с фасада дома №22 по Захарьевской улице. Однако Флора Геращенко настаивает на том, чтобы подобный нормативный документ должен появиться — во избежание нового появления доски на петербургских улицах. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поддержал позицию властей, а не блокадницы.

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Памятную доску финскому военачальнику Карлу Маннергейму разместили на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. На церемонии открытия присутствовали бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, а также вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Протест против доски Маннергейму (июнь 2016 г.)

В результате многочисленных акций общественных активистов самого разного идеологического толка, протестов блокадников, историков, резонансных публикаций в СМИ поздно вечером 13 октября доска была демонтирована. Утром 14 октября ее доставили в Музей Первой Мировой войны в Ратной палате на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село» и повесили во дворе здания, под присмотром видеокамер и охранников. Доступ к доске может быть открыт только в летнее время.