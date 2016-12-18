Москва, 18 декабря, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что не получал какого-либо уведомления от Международной федерации футбольных ассоциаций о расследовании в отношении него по поводу причастности к так называемой «государственной допинговой программе» в РФ. Об этом сегодня, 18 декабря, передает «Коммерсант FM».

Government.ru Виталий Мутко

Напомним, ранее сегодня британская газета Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении Мутко. Расследование касается причастности Мутко к якобы существующей в России «государственной допинговой программе».

Издание утверждает, что расследование в отношении Мутко основывается на обвинениях в его адрес со стороны независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Якобы ФИФА уже запросила доказательства этих обвинений у WADA и Макларена.

При этом два доклада, представленные Маклареном, содержат только голословные обвинения в адрес российского спорта и не содержат каких-либо предметных доказательств.

Сам Мутко заявил, что не получил от ФИФА каких-либо уведомлений, что против него начато расследование. «К таким сообщениям я отношусь спокойно», — отметил Мутко, ранее занимавший должность министра спорта.