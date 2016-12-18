Мутко не получал уведомления ФИФА о расследовании против него
Москва, 18 декабря, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что не получал какого-либо уведомления от Международной федерации футбольных ассоциаций о расследовании в отношении него по поводу причастности к так называемой «государственной допинговой программе» в РФ. Об этом сегодня, 18 декабря, передает «Коммерсант FM».
Напомним, ранее сегодня британская газета Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщила, что Следственная палата комитета по этике ФИФА начала расследование в отношении Мутко. Расследование касается причастности Мутко к якобы существующей в России «государственной допинговой программе».
Издание утверждает, что расследование в отношении Мутко основывается на обвинениях в его адрес со стороны независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Якобы ФИФА уже запросила доказательства этих обвинений у WADA и Макларена.
При этом два доклада, представленные Маклареном, содержат только голословные обвинения в адрес российского спорта и не содержат каких-либо предметных доказательств.
Сам Мутко заявил, что не получил от ФИФА каких-либо уведомлений, что против него начато расследование. «К таким сообщениям я отношусь спокойно», — отметил Мутко, ранее занимавший должность министра спорта.