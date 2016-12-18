Калуга, 18 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, призвал представителей торговых сетей, в преддверии новогодних праздников улучшить обслуживание, создав праздничную атмосферу и хорошее настроение для каждого жителя области, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Новогодний стол

«При посещении торговых объектов ни у одного покупателя не должно возникать никаких отрицательных эмоций», — подчеркнул Владимиров.

Между тем, анализ предновогодней торговли, в период с по 14 декабря в магазинах федеральных торговых сетей обнаружил увеличение цен на мясо кур — на 2,8%, на чай — на 2,5%, рыбу мороженую — на 0,9%, творог — свыше 1,5%, масло сливочное — на 1,2%, сыр — свыше 1,5%, яйцо куриное — на 3,7%, огурцы — на 2,9%, бананы — на 6%.

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО зафиксированы самые высокие цены на колбасу вареную, консервы мясные, масло сливочное и карамель, конфеты, глазированные шоколадом.

Одновременно с этим стабильный уровень цен отмечается на фермерских рынках области.