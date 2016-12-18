Мытищи, Московская область, 18 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Труп французского гражданина, пропавшего после предполагаемого ограбления в Москве, найден в лесу Мытищинского района Московской области. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что трое иностранцев — подданная Великобритании и два брата из Франции — предположительно подверглись ограблению в такси в Москве. Таксист-грабитель высадил их на окраине столицы в незнакомой им местности. Спустя какое-то время один из французов ушел в неизвестном направлении и пропал.

Теперь, в Мытищинском районе Московской области найден его труп. Была ли смерть насильственной, или француз замерз под Москвой, не сообщается.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали эту информацию.