Встреча глав МИД России, Ирана и Турции по Сирии состоится 20 декабря
Тегеран, 18 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Встреча глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции по ситуации в Сирийской Арабской Республике встретятся в Москве 20 декабря. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Ирана.
Ранее сообщалось, что встреча глав МИД трех стран по Сирии была запланирована на 27 декабря. Однако 17 декабря состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана — Сергея Лаврова и Джавада Зарифа. В ходе разговора главы МИД договорились провести трёхстороннюю встречу по Сирии (с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу) 20 декабря.
Уточняется, что решение перенести встречу вызвано изменением ситуации в сирийском Алеппо — город освобожден от террористов.