Тегеран, 18 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Встреча глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турции по ситуации в Сирийской Арабской Республике встретятся в Москве 20 декабря. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Ирана.

Erik Charlton Здание МИД России

Ранее сообщалось, что встреча глав МИД трех стран по Сирии была запланирована на 27 декабря. Однако 17 декабря состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана — Сергея Лаврова и Джавада Зарифа. В ходе разговора главы МИД договорились провести трёхстороннюю встречу по Сирии (с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу) 20 декабря.

Уточняется, что решение перенести встречу вызвано изменением ситуации в сирийском Алеппо — город освобожден от террористов.