Чебоксары, 18 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП один человек получил травму, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Serko Маршрутка

Авария произошла сегодня, 18 декабря, около 10:00 часов на федеральной трассе М-7 «Волга» возле деревни Табанары в Цивильском районе. Опрокинулась маршрутка, следовавшая из Батырево в Чебоксары. «Газель» с шестью пассажирами съехала в кювет и перевернулась на бок. По предварительным данным, в результате ДТП один человек получил травму. Ему оказана медицинская помощь.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее резонансные аварии с участием маршруток произошли в Чувашии летом. 11 июля, автобус с пассажирами в Новочебоксарске врезался в столб — в результате три человека были госпитализированы. На момент столкновения в салоне находились 17 пассажиров. В ночь с 10 на 11 июля водитель маршрутки вылетел на средину «кольца» у остановки «Роща», пролетев через бордюр и клумбы. На момент аварии маршрутка была без пассажиров. 10 июля на Московском проспекте в Чебоксарах водитель троллейбуса совершила касательный наезд на мужчину, который шел по тротуару по ходу движения пассажирского транспорта. Мужчина с ушибом головного мозга был госпитализирован.