Ногинск, Московская область, 18 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Ногинском районе Московской области погибли три человека при пожаре в металлических бытовках. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.

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Сообщается, что пожар произошел на территории бывшего Кудиновского завода керамических изделий. Сгорели три металлические бытовки — временное жилье для рабочих.

При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела трех погибших. Все обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.