Варшава, 18 декабря, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Общественная организация «Лагерь Великой Польши» (Obóz Wielkiej Polski) 14−15 декабря направила обращения комендатуре полиции в Варшаве, комендатурам воеводской полиции в Жешуве, Люблине и Перемышле, в которых выражается «глубокая озабоченность и неодобрение фактам игнорирования службами правопорядка сигналов об открытом распространении среди водителей из Украины флагов и символики преступной Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Obóz Wielkiej Polski Поляки против бандеризма

Авторы обращения подчеркивают, что получают сообщения «из многих районов Польши, особенно из Перемышля, о водителях легковых и грузовых автомобилей, пропагандирующих подобные флаги. Красно-черные цвета на украинских флагах не могут оставлять никаких сомнений относительно характера этой символики».

Между тем, лица, которые распространяют в стране бандеровскую символику, нарушают 256 статью Уголовного кодекса Польши (публичная пропаганда фашистского или тоталитарного строя государства или призыв к ненависти на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных отличий).

Представители Obóz Wielkiej Polski отмечают, что пропаганда и героизация УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень опасны, это говорит о том, что украинский нацизм жив и что для украинской молодежи героями сегодня становятся те, кто устраивал этнические чистки.

«Поэтому тем более нельзя смотреть спокойно на демонстрацию символики этого национализма и позволять, чтобы то, что уже считалось ранее неприемлемым, стало сегодня нормальным и начало снова угрожать. Мы призываем к более активному участию правоохранительных органов и к проявлению реакции на сигналы от жителей о любой пропаганде красно-черных флагов и символики преступной организации, ответственной за проведение геноцида польского гражданского населения в Волынской резне и этнических чисток в Польше и Восточной Европе», — заявили активисты «Лагеря Великой Польши»

По словам руководителя OWP Давида Березицкого, сегодня Польше необходима самооборона против «бандеровской гидры», потому что правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) ныне «делает то же самое сегодня, что делали пилсудские между двумя войнами. Мы просто растим змею у себя на груди. Тогда политика пилсудских привела к смерти трети поляков на Волыни».