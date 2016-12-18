Сана, 18 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Йемене по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва в Адене. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает AFP со ссылкой на йеменских военных и медиков.

James McCauley Взрыв

Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой военнослужащих, которые пришли на военную базу на северо-востоке йеменской столицы. Солдаты пришли получать свою заработную плату.

Почти все погибшие — военнослужащие. Также сообщается о большом количестве раненых.

Стоит отметить, что неделю назад, рядом с этим же военным лагерем также прогремел взрыв. Тогда жертвами теракта стали порядка 50 человек.