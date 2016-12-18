Берлин, 18 декабря, 2016, 09:40 — ИА Регнум. К обнародованию секретных документов германского Бундестага причастен один из членов немецкого федерального собрания, а вовсе не «русские хакеры». Об этом сегодня, 18 декабря, пишет Der Spiegel.

Christoph Scholz Хакер

Напомним, 1 декабря портал WikiLeaks опубликовал 2,5 тысячи секретных документов германского Бундестага. Среди них есть документы о сотрудничестве германской разведки с Агентством национальной безопасности США.

Германская пресса две недели вопила о том, что информацию похитили «русские хакеры». Атаки на серверы Бундестага начались ещё в мае этого года и уже тогда немецкие СМИ видели в этом деле «российский след».

Однако подтверждения этим версиям так и не нашлось. Более того, правоохранительные органы ФРГ уверены, что документы передал WikiLeaks кто-то из чиновников Бундестага или даже один из народных избранников.

Опубликованные на WikiLeaks документы касаются попыток германских парламентариев найти доказательства сотрудничества разведок ФРГ и АНБ при слежке за гражданами Германии.