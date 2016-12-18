Киев, 18 декабря, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что президент страны Петр Порошенко является коллаборационистом не меньше, чем главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, поскольку он «помогает… врагу оккупировать… территорию» Украины. Свое мнение депутат высказала в субботу, 17 декабря, в интервью украинскому телеканалу News One.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

На вопрос ведущей «Считаете ли вы террористами Захарченко и Плотницкого?» народный депутат Украины рекомендовала не путаться в понятиях «террорист», «коллаборационист» и «сепаратист». Террорист — это тот, кто устраивает взрывы, например в Киеве. А вот тот, кто работает на врага, помогает ему добиться своих целей это коллаборационист.

«Президент <Украины Петр Порошенко> должен немедленно продать или что-то сделать со своей Липецкой фабрикой, со своими судостроительными заводами, которые стоят в Севастополе, — считает Савченко. — Потому что иначе наш президент является коллаборационистом. Он помогает нашему врагу оккупировать нашу территорию, помогая ему чинить военную технику».

Так кто же у нас большие террористы, сепаратисты и коллаборационисты, — задает риторический вопрос народный депутат Украины, — Захарченко с Плотницким или Порошенко?

«И если я говорю, что я не уважаю Петра Алексеевича Порошенко, не считаю его достойным нашего украинского народа, то я высказываю свое мнение. И я имею на это право, как каждый украинец», — отметила Савченко, подчеркнув, что «к сожалению этот президент вредит народу Украины», вредит своим избирателям. «Он вредит мне лично. Хотя, возможно, остальным депутатам он не вредит, и поэтому сейчас они вместе придумают, что-то, что я сказала — это государственная измена», — добавила депутат.

Савченко уверена, что публичные высказывания против Порошенко являются не государственной изменой, а правдой. «И если вы считаете, что украинец не может сказать то, что он думает, то тогда измена — это вы: народные депутаты, власть и президент», — подытожила свою речь Савченко.