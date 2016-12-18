Грозный, 18 декабря, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Сети Интернет появилась видеозапись перестрелки силовиков с боевиками в Грозном. Инцидент произошел сегодня, 18 декабря.

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На видеозаписи видно, как вооруженные люди, предположительно сотрудники грозненской полиции, ведут огонь по легковому автомобилю.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Грозном группа боевиков напала на полицейского, завладев его оружием и автомобилем. В городе был объявлен план «Перехват».

Боевики оставили машину на улице и вломились в дом одного из полицейских, но там никого не оказалось. Когда они снова попытались скрыться на полицейском автомобиле — их уже поджидали силовики.

Полицейские попытались задержать автомобиль, однако бандиты открыли огонь по правоохранителям и предприняли попытку скрыться. Ответным огнем стражей порядка были убиты четверо боевиков, еще двое с ранениями были доставлены в больницу.