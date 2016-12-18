Вашингтон, 18 декабря, 2016, 06:44 — ИА Регнум. США намерены работать с президентом Филиппин Родриго Дутерте несмотря на сделанные им агрессивные заявления. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба посольства США в Маниле, сообщает в субботу, 17 декабря, Associated Press.

U.S. Department of State Родриго Дутерте и Джон Керри

Посольство США будет работать в тесном контакте с администрацией филиппинского лидера Дутерте при решении всех возникающих между странами вопросов, заявили в американском диппредставительстве.

Как сообщалось ранее, глава Филиппин резко отреагировал на планы США по сокращению финансовой помощи стране и пригрозил Вашингтону расторжением договора от 1998 года, регулирующего размещение американских войск на своей территории. Дутерте «попрощался с Америкой» и заявил, что его страна проживет без американских денег.

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Эксцентричный президент Филиппин не раз попадал в поле внимания СМИ благодаря используемым им нецензурным выражениям. Дутерте называл президента США Барака Обаму «сыном шлюхи», а генсека ООН Пан Ги Муна окрестил «дураком». В конце октября 2016 года, он пообещал «Богу и филиппинскому народу не материться», но не выдержал и недели, вновь обозвав американцев «обезьянами».