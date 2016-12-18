Вашингтон, 18 декабря, 2016, 06:00 — ИА Регнум. США готовят варианты ответных мер на кибератаки, которые, по мнению американских властей, были организованы российскими хакерами с целью влияния на итоги президентских выборов. Издание The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что помощники президента США Барака Обамы, а также спецслужбы сейчас прорабатывают этот вопрос.

U.S. Air Force Киберподразделение американской армии

По словам одного из источников, за время подготовки ответных мер, часть из них уже была отклонена как неэффективная, другая была отклонена из-за слишком высоких рисков. Например, отмечается, что обсуждалась идея «раскрыть связь Путина с олигархами». От такой меры отказались, решив, что она «не приведет россиян в шок».

Собеседник газеты подчеркнул: «Если бы удалось выбрать лучший вариант, президент действовал бы уже сейчас».

Источник отметил, что Обама может принять решение об ответных мерах только на условиях соблюдения принципов «эскалационного доминирования». То есть Белый дом должен быть уверен, что сможет прекратить конфликт на своих условиях. Однако в настоящее время США не уверены на все сто процентов, что выиграют в результате такого виртуального сражения больше, чем проиграют.

The New York Times пишет, что одной из мер, которую могут в итоге избрать США, является блокировка «тайных» счетов людей из узкого круга российского лидера Владимира Путина в банках Европы и Азии. Еще один из возможных вариантов — запретить въезд в США руководству Главного управления Генерального штаба России (ГРУ).

Как ранее писало ИА REGNUM, спецслужбы США официально обвинили Россию в том, что она якобы пыталась повлиять на ход президентских выборов. В то же время Вашингтон признал, что в сам день выборов повышенной хакерской активности не отмечалось.

Москва, в свою очередь, подобные обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что американской стороне нужно либо прекратить разговоры о хакерских атаках, либо привести доказательства.