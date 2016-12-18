Каракас, 18 декабря, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен продлить до 2 января срок хождения банкноты в 100 боливаров. Кроме того, еще на 72 часа будут закрыты границы с Колумбией и Бразилией, сообщает El Tiempo в субботу, 17 декабря.

Venex_jpb Венесуэльские боливары

Протесты против изъятия из обращения самой крупной банкноты Венесуэлы в сто боливаров вынудили президента страны продлить срок ее хождения еще на две недели до понедельника, 2 января.

Решение об изъятии из обращения самой крупной купюры было подписано президентом Мадуро неделю назад, в результате чего население столкнулось с проблемой нехватки наличных денег. Ситуацию усугубляли действующие на границе страны мафиозные группировки, пытающиеся с помощью спекуляций нажиться на финансовом кризисе.

Так, губернатор штата Тачира Хоса Вельма Мора заявил в пятницу, 16 декабря, о том, что на границе с Колумбией была захвачена группа из 82 человек со 138 миллионами боливаров.

Венесуэла выступает за здоровые и гармоничные отношения с соседями по региону, а также за торговлю, не наносящую вреда экономике страны, заявил президент Мадуро. Решение о закрытии границ было принято президентом во вторник, 13 декабря, в качестве одной из мер по предотвращению финансового кризиса в стране.

Новая денежная купюра должна была вступить в обращение в четверг, 15 декабря, однако новые банкноты не были вовремя доставлены в Венесуэлу, после чего Мадуро заявил о том, что его страна стала жертвой международного саботажа.