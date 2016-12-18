Вашингтон, 18 декабря, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Китай может оставить себе американский подводный исследовательский беспилотник. Избранный президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что США стоит оставить КНР дрон, перехваченный китайским кораблём.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Забирайте! Государство не обеднеет!

«Нам стоит сказать Китаю, что нам не нужен дрон, который они украли. Пусть оставят его себе!» — выразил свое мнение Трамп.

Напомним, что 15 декабря, беспилотник с океанографического судна ВМС США «Боудич» был «захвачен» китайскими военными моряками. Власти США, в свою очередь, потребовали от Пекина вернуть подводный аппарат.

Сам Трамп, комментируя ранее этот инцидент, отмечал в своем микроблоге, что это беспрецедентный акт.

Позже, как писало ИА REGNUM, в министерстве обороны Китая сообщили, что подводный беспилотник американского океанографического корабля «Боудич», будет возвращен властям США. В оборонном ведомстве объяснили, что военные заметили неопознанный объект, подняли его, решив таким образом предотвратить небезопасную ситуацию.