Брюссель, 18 декабря, 2016, 03:19 — ИА Регнум. НАТО не хочет холодной войны с Россией. Очередное заявление о неагрессивности действий Североатлантического альянса по отношению к Москве генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сделал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, сообщает в воскресенье, 18 декабря, информационное агентство RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг

Очередную декларацию Столтенберг сделал накануне запланированного на 19 декабря заседания совета Россия — НАТО, назвав сказанное «сигналом к заседанию совета».

«Сигнал к заседанию совета в понедельник такой: НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны», — заявил генсек НАТО.

Кроме того, глава альянса прокомментировал военный конфликт в Сирии, заявив, что не всегда применение внешней военной силы оправдано с точки зрения соотношения причинённого вреда и полученной пользы.

По мнению Столтенберга, применение военной силы может быть правильным решением, как в Афганистане, уточнил генсек, но бывают ситуации, когда ущерб от такого вмешательства превышает положительный эффект. Именно так может произойти на территории Сирии, уверен генсек: вмешательство НАТО может сделать ситуацию «еще более кошмарной».