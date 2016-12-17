Вашингтон, 18 декабря, 2016, 01:40 — ИА Регнум. В наследство избранному президенту США Дональду Трампу досталась непростая внешнеполитическая обстановка. Как пишет в статье для The National Interest обозреватель Роберт Фарли, в первые несколько месяцев президентства Трампа (возможно, и до него) США придется столкнуться с несколькими чрезвычайно опасными ситуациями, которые могут разжечь, а потом и обострить конфликты между США, Россией и Китаем.

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Обозреватель выделил пять наиболее вероятных, по его мнению, мест, где может начаться война в 2017 году. Во-первых, это Корейский полуостров. Северная Корея продолжает наращивать свой ядерный потенциал, также с политическим кризисом столкнулась Южная Корея. Это и станет самым серьезным испытанием администрации Трампа.

Как отмечает автор статьи, конфликт может вспыхнут по разным причинам. Если американский лидер решит покончить с проблемой северокорейского ядерного оружия путем превентивного нападения. Или если Пхеньян захочет нанести опережающий удар по американцам. В любом случае конфликт на Корейском полуострове может вылиться в полномасштабный военный конфликт.

Во-вторых, «горячая точка» сегодня — это Сирия, где может произойти случайное столкновение здесь военных США и РФ. Это может случиться из-за ошибочного авиаудара, пишет Фарли, вспоминая об ошибке американских военных, нанесших удар по сирийским военным под Дейр-эз-Зором. Причем ситуацию усложняют еще и бесчисленные вооруженные группировки.

В-третьих, конфликт между Россией, США и Китаем может возникнуть в киберпростанстве. Роберт Фарли отмечает, что скандал с якобы вмешательствами Москва в президентские выборы в США показывает, что возрастание напряженности между странами возможно. Американская сторона может чувствовать непосредственную необходимость реагировать на «российские и китайские провокации».

Еще одна «болевая точка» — это граница между Индией и Пакистаном. Ранее Дональд Трамп предложил Пакистану быть посредником в переговорах между конфликтующими сторонами. Однако, по мнению обозревателя, это может привести к эскалации ситуации. Тогда если Индия и Пакистан начнут войну, то в конфликт могут быть втянуты и США с Китаем.

Пятой возможной зоной для начала военного столкновения автор The National Interest выделяет Прибалтику. Сложившаяся здесь ситуация, а именно, противоречия между Россией и Польшей может быть опасной. Трамп ранее говорил, что сомневается в необходимости денежной поддержки членов НАТО, которые не выполняют финансовых обязательств перед альянсом. Принятое в итоге решение может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. По мнению Фарли, положительным может быть то, что напряженность в отношениях между Россией и США снизится. С другой стороны, это может также нести и угрозу развязывания конфликта между двумя странами. Автор статьи пишет, это наибольшая опасность для начала военного конфликта кроется именно в Балтийском регионе.