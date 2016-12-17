Стамбул, Турция, 18 декабря, 2016, 00:41 — ИА Регнум.



Nevit Dilmen Флаг Турции

Взрыв, прогремевший в центральном стамбульском районе Бейликдюзю, стал результатом атаки на офис турецкой политической партии «Демократическая партия народов» (HDP). Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает турецкая İnsan Haber.

Как стало известно, группа мужчин в количестве 30−40 человек ворвалась на территорию офиса партии, расположенного на верхнем этаже торгового центра «Атриум чаршы» и устроила там погром. В результате действий злоумышленников в офисе начался пожар, а затем последовал и взрыв.

По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате утечки бытового газа.

В момент трагедии в офисе никого не было. В момент взрыва пострадал по меньшей мере один человек: охранник торгового центра.

К месту происшествия направлены отряды полиции и пожарные. Возгорание было своевременно потушено.