Санкт-Петербург, 18 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга установлена главная ель Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На Дворцовой площади начали установку главной ели (5 декабря)

Монтажные работы по возведению 25-метровой искусственной елки начались еще 5 декабря.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Монтаж каркаса главной елки

За две недели до Нового года бригада рабочих закончила украшать главный символ праздника.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Основание новогодней ели

Переливаться огнями ель начнёт 24-го числа, когда в Петербург приедет Дед Мороз из Великого Устюга— он и даст старт новогодним праздникам в Северной столице.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Монтажные работы на высоте

Решение об установке искусственной ели на Дворцовой площади было принято петербуржцами несколько лет назад путем голосования. Мотивом такого решения стало стремление сохранить живые ели в природной среде Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Огни на главной ели засияют 24 декабря

Благодаря масштабной иллюминации искусственная елка не сильно отличается от настоящей. Срок ее эксплуатации 3 года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Главная ель Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

В прошлом году ель на главной площади Северной столицы выдержала порывистый ветер и резкие перепады температур.