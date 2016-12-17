Главная ель Петербурга выдержит любой сюрприз погоды
Санкт-Петербург, 18 декабря, 2016, 00:40 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга установлена главная ель Петербурга.
Монтажные работы по возведению 25-метровой искусственной елки начались еще 5 декабря.
За две недели до Нового года бригада рабочих закончила украшать главный символ праздника.
Переливаться огнями ель начнёт 24-го числа, когда в Петербург приедет Дед Мороз из Великого Устюга— он и даст старт новогодним праздникам в Северной столице.
Решение об установке искусственной ели на Дворцовой площади было принято петербуржцами несколько лет назад путем голосования. Мотивом такого решения стало стремление сохранить живые ели в природной среде Ленинградской области.
Благодаря масштабной иллюминации искусственная елка не сильно отличается от настоящей. Срок ее эксплуатации 3 года.
В прошлом году ель на главной площади Северной столицы выдержала порывистый ветер и резкие перепады температур.