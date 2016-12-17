Москва, 17 декабря, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудил с коллегами из Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Министры обсудили ситуацию в Сирии в контексте освобождения восточной части Алеппо и эвакуации из города мирного населения, а также задачи облегчения положения гражданского населения в других районах страны», — говорится в сообщении.

Министры РФ, Турции и Ирана подчеркнули важность перехода к политическому способу урегулирования разногласий в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Отмечается, что телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств 3-х стран состоялись по инициативе российской стороны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 декабря 2016 г. начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Рудской заявил, что силовая операция по освобождению Алеппо от боевиков завершилась.

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