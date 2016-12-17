Лима, 17 декабря, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Актер Сальвадор дель Солар занял пост министра культуры Перу совсем не давно. Тем не менее, он — один из самых известных членов правительства страны. В одном из самых первых интервью в новом качестве, которое Сальвадор дель Солар дал El Pais, он заявил: «Я отдаю себе отчет в том, что культура является лучшим противоядием против предрассудков».

MiamiFilmFestival Сальвадор дель Солар

Отметим, что дель Солар, кроме актерской профессии, является адвокатом, специалистом по межкультурным коммуникациям. Он издал книгу — курс управления политическими процессами. Сальвадор дель Солар уверен, что театр и кино «служат для изучения нашей внутренней вселенной». Но, кроме того, «искусство способно ответить на вопрос о нашем место в публичном пространстве», комментирует RPP

Что касается политических взглядов нового министра культуры Перу, то он полагает, что индивидуальное благосостояние не может быть удовлетворять личность без коллективного благосостояния. «Я являюсь частью правительства, которая стремится обеспечить благосостояние всех своих граждан, независимо от их политических взглядов. А когда вы призываете к диалогу, Вас начинают слушать,» уверен Сальводор дель Солар.

Отметим, что одним из важнейших направлений деятельности министерства культуры Перу является сохранение и развитие культурного наследия. 45% населения Перу — это индейцы кечуа и аймара, 37% — метисы, 15% — выходцы из Европы и около 3% — из Азии. В Сьерре и Сельве проживают индейские племена, принадлежащие к различным языковым группам (аравакской, пано, тупи-гуарани и т. д.), насчитывается более 700 племен и больших родовых групп, точная численность которых неизвестна.

«Культура Перу основывается на том многогранном наследии, которое частично дошло до наших дней с тех пор, когда в этих краях господствовали индейские племена», сообщается на сайте Latinaskaya-america.ru