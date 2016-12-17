Пекин, 17 декабря, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Bowditch, будет возвращен властям США. Об этом, как передает ВВС, сообщило Министерство обороны Китая.

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«Военные с китайского корабля заметили неопознанный подводный объект и решили поднять его, чтобы предотвратить небезопасную ситуацию, — говорится в сообщении. — Только потом военные заметили, что это американский беспилотник».

При этом в заявлении Минобороны КНР говорится, что Пекин выражает протест Вашингтону в связи с «исследовательской деятельностью американских самолетов и судов вблизи китайских вод».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, подводный исследовательский беспилотник с океанографического судна ВМС США «Боудич» был «захвачен» военными моряками Китая 15 декабря. Инцидент произошел в 100 км от филиппинского залива Субик-Бей.

Власти США позже потребовали от Пекина вернуть беспилотный подводный аппарат.

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