Джорджтаун, 17 декабря, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну за его позицию в отношении территориально спора между ее страной и Гайаной. Речь идет об Эссекибо.

Kmusser Эссекибо — спорная территория между Гайаной и Венесуэлой

Напомним, что Эссекибо — это спорная территория на западе Гайаны. Длительный территориальный спор за неё ведется Венесуэлой с начала XIX века — сначала с Британской империей, а затем и с независимой Гайаной. Речь идет о богатой природными ископаемыми 5/8 части территории Гайаны. Женевский договор между Венесуэлой и Гайаной в 1966 году сделал последнюю правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах в Венесуэле территория обычно заштрихована как спорная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял что его государство и впредь будет выдвигать требования о возвращении Эссекибо. В частности, такое заявление было сделано в ходе празднования 50-летия Женевского соглашения в феврале текущего года, передаёт La Radio del Sur.

В свою очередь, президент Гайаны Дэвид Грейнджер заявил, что он будет отстаивать принадлежность Эссекибо его государству. Венесуэлу президент Гайаны назвал «государством-агрессором», писал ранее AVN. Сегодня стало известно, что, если к концу 2017 года не будет достигнут «значительный прогресс» в разрешении спора между двумя странами по поводу Эссекибо, ООН направит это дело в Международный Суд.