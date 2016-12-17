Екатеринбург, 17 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Российского боксера Александра Поветкина, в крови которого был обнаружен запрещенный препарат, пытаются вынудить завершить карьеру. Об этом заявил известный боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко агентству «Р-Спорт».

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«Столько подготовки и всего остального прошло, по сути, зря, — сказал Шлеменко. — Но на мой взгляд, ситуация была спровоцирована, ведь никому не интересно, чтобы Александр (Поветкин) становился чемпионом в супертяжелом весе. Предпринимаются такие попытки, чтобы убить его карьеру».

17 декабря 2016 г. президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман на своей странице в соцсети Twitter написал, что в крови российского боксера Александра Поветкина обнаружен запрещенный препарат «Остарин».

Бой за звание чемпиона мира по версии WBC между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, который должен был пройти на Урале, отменили.