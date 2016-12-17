Лондон, 17 декабря, 2016, 19:54 — ИА Регнум. 17 декабря на стадионе «Британиа Стэдиум» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) был разыгран матч между «Сток Сити» и «Лестером». Подопечные Клаудио Раньери играют очень нестабильно: победа над «МС» 4:2, но поражение от «Борнмута» — 1:0. Но у хозяев отсутствует ключевая фигура — Марко Арнаутович.

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На 28-й минуте матча английский форвард Джейми Варди получил красную карточку за грязный подкат в ноги сопернику.

На 38-й минуте матча защитник Дэнни Симпсон сыграл рукой в своей штрафной, и рефери назначил пенальти в ворота «Лестера». Боян Кркич реализовал пенальти ударом по центру ворот.

На 45+3-й минуте валлийский полузащитник Джо Аллен добил мяч в пустые ворота после рикошета от штанги и спины Каспера Шмейхеля.

На 74-й минуте Демарай Грей навесил в штрафную, где Леонардо Улльоа забил головой — 2:1.

«Лестер» вернулся в игру. На 88-й минуте матча Кристиан Фукс навесил в штрафную, где Дэниель Аммарти забил головой второй мяч «Лестера» — 2:2.

На данный момент «Сток Сити» поднялся на 9-ю строчку с 21-м очком после 17-ти туров, а «Лестер» набрал 17 очков и занимает 13-ю позицию в АПЛ.

Составы на матч:

«Сток Сити»: Грант, Питерс, Джонсон, Инди, Шоукросс, Аллен, Уилан, Дьюф, Имбула, Кркич, Уолтерс.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут, Симпсон, Фукс, Кинг, Олбрайтон, Даниел, Марез, Варди, Слимани.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Голы: Кркич 39(пен) — 1:0, Аллен 45 — 2:0, Улльоа 74 — 2:1, Амарти 88 — 2:2.