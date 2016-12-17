Каракас, 17 декабря, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Верховный суд Венесуэлы объявил недействительным «рассмотрение вопроса о политической ответственности» президента Николаса Мадуро, которое было проведено на днях контролируемым оппозицией парламентом. Согласно решению, опубликованному Верховным судом, действия парламента нарушают Конституцию и лишены необходимой правовой основы, поэтому являются абсолютно недействительными, сообщает Жэньминь жибао

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Кроме этого, Верховный суд вновь заявил о том, что ранее парламент, невзирая на решение Верховного суда, самовольно разрешил трем депутатам, подозреваемым в мошенничестве при проведении выборов, принести присягу, поэтому все принятые до этого парламентом законы и резолюции являются недействительными. И потребовал прекратить «рассмотрение вопроса о политической ответственности» Николаса Мадуро.

Однако, учитывая, что 80% населения Венесуэлы поддерживает проведение референдума об отставке Мадуро, а оппозиция требует уже досрочного сложения полномочий президентом Венесуэлы, шансов для достижение консенсуса, практически, нет. Внутриполитический кризис в Венесуэле близится к развязке