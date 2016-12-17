Челябинск, 17 декабря, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Челябинские власти стремятся к самоочищению. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) заявил, что бороться с коррупцией областным властям помогает выстроенная система, в которой власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба губернатора Челябинской области.

Pixabay.com Остановить коррупцию

Совещание под председательством полпреда президента в УрФО Игоря Холманских прошло в Екатеринбурге 16 декабря. На мероприятии, в котором помимо Дубровского участвовали губернаторы других регионов УрФО, важнейшим вопросом стала работа по противодействию коррупции в сфере государственных и муниципальных услуг, а также — осуществления контрольно-надзорных функций.

Открывая заседание, Холманских напомнил о задачах по улучшению работы контрольно-ревизионных органов, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Президент, как отметил Холманских, также поставил задачу добиться прозрачности проверок, чтобы на превышение должностных полномочий государственными служащими можно было реагировать с большей оперативностью.

Холманских привёл статистику, согласно которой больше половины бизнесменов жалуются на давление на бизнес: об этом заявило 52,6% предпринимателей.

«Нарушения выявлены в деятельности региональных управлений, МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Росприроднадзора», — сказал полпред.

Дубровский сообщил, как с коррупцией в сфере государственной службы борются в Челябинской области: удалось выстроить очень тесное конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. «В большинстве случаев именно политика профилактики правонарушений, проводимая нами на местах, регулярные проверки привели к выявлению и раскрываемости коррупционных преступлений, наказанию виновных лиц», — пояснил он.

По словам Дубровского, часть коррупционных дел, «прославивших» область, удалось раскрыть благодаря такому взаимодействию. Дела возбуждены были с подачи властей. При этом именно плановые проверки выявили коррупционные нарушения.

«Так, например, часть «громких» коррупционных дел в Челябинской области была фактически возбуждена с нашей подачи лишь после того, как в правоохранительные органы поступила информация Главного контрольного управления Челябинской области о нарушениях, выявленных в ходе плановых проверок», — сообщил Дубровский.

Помимо Дубровского, в совещании приняли участие заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв, губернаторы Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, главы управлений МВД и органов прокуратуры регионов. Присутствовали на мероприятии и представители общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев заявил, что на Южном Урале наблюдается рост масштабов взяточничества. По словам Ермолаева, за минувшие 11 месяцев в области выявлено 732 преступления коррупционной направленности, причём 452 — это преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы органов местного самоуправления.