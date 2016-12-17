Екатеринбург, 17 декабря, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему он поддержал Бориса Ельцина на выборах президента России, прошедших в 1996 году. Кроме него, достойных кандидатов на этот пост не было, заявил он 17 декабря в «Ельцин-центре» (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Никита Михалков

Он отметил, что помогал Борису Ельцину, и эта поддержка была искренней. Других достойных кандидатов на высший государственный пост не было.

Другой вопрос, сказал Никита Михалков, что в результате правления Ельцина на оборонных предприятиях стали делать кастрюли, а в стране начались задержки зарплат. На реплику о том, что об этом было известно уже до президентских выборов 1996 года, кинорежиссёр отметил, что не знал тогда об этом.

Напомним, первый тур президентских выборов в 1996 году прошёл 16 июня. Кроме Бориса Ельцина в нём участвовали лидер КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов, депутат Госдумы, выдвиженец Конгресса русских общин Александр Лебедь, депутат Госдумы и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский, врач-офтальмолог Святослав Фёдоров, бывший президент СССР Михаил Горбачёв, депутат Госдумы Мартин Шаккум, писатель Юрий Власов, фармацевт Владимир Брынцалов и председатель законодательного собрания Кемеровской области Аман Тулеев.

Во второй тур вышли Ельцин и Зюганов. Александр Лебедь был назначен секретарём Совета безопасности России и призвал своих сторонников отдать голоса Ельцину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков сегодня, 17 декабря, посетил Президентский центр Бориса Ельцина, расположенный в Екатеринбурге, и ознакомился с музейной экспозицией. Ранее «Ельцин-центр» подвергался жёсткой критике с его стороны.