Лейпциг, Германия, 17 декабря, 2016, 19:20 — ИА Регнум. 17 декабря в рамках 15-го тура Бундеслиги на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» был разыгран матч между «РБ Лейпциг» и «Гертой». Хозяевам была необходима победа, чтобы снова взять лидерство в турнирной таблице, а гостям — очки для продолжения борьбы за Лигу Чемпионов (ЛЧ). Обе команды потерпели поражения в последний матчах Бундеслиги от «Ингольштадта» и «Вердера».

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По ходу первого тайма хозяева нанесли очень много ударов в створ ворот, но лишь на 40-й минуте матча позиционная атака «РБ Лейпцига» завершилась голом Тимо Вернера — 1:0.

Во втором тайме хозяева не сбавляли темпа игры, и на 62-й минуте Вилли Орбан забил с подачи Эмиля Форсбурга — 2:0.

На данный момент «РБ Лейпциг» стал лидером турнирной таблицы (36 очков), оторвавшись от «Баварии» на 3 очка. «Герта» остается в зоне еврокубков с 27-ю очками.

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Ильзанкер, Бернардо, Демме, Кейта, Форсберг, Забитцер, Вернер, Поульсен.

«Герта»: Ярстейн, Хегелер, Штарк, Лустенбергер, Платтенхард, Вайзер, Калу, Аллан, Харагути, Шибер, Ибишевич.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Голы: Вернер 40 — 1:0, Орбан 62 — 2:0.