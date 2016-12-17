Москва, 17 декабря, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Глава Минобороны Российской Федерации (РФ) Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Ирана Хосейном Дехганом и Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем, а также с руководителем нацразведки Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщается в субботу, 17 декабря, на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо, — говорится в сообщении. — Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 декабря 2016 г. начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Рудской заявил, что силовая операция по освобождению города Алеппо от членов незаконных вооруженных формирований завершилась.

При этом он добавил, что ликвидация разрозненных групп террористов, отказавшихся добровольно уйти из города, продолжается до сих пор.