Нассау, 17 декабря, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Палату собрания Багамских островов внесен на обсуждение законопроект о свободе информации. Рассмотрение этой законодательной инициативы начнется сразу после новогодних праздников.

UpstateNYer Парламент Багамских островов

Накануне по стране прошли марши протеста. В столице страны — Ниссау — в этой акции приняли участие сотни жителей. Сам марш в Ниссау продолжался более десяти часов. Протестующие требуют незамедлительно ввести в действие принятый ранее Закон о свободе информации. И разрешить доступ общественности к правительственной информации, дабы сделать действия властей подотчетными и прозрачными, сообщает Nassau Guardian.

Отметим, что еще в 2012 году на Багамских островах был принят Закон о свободе информации. Но как отметил министр образования страны Джером Фицджеральд, этот закон принимался без учета мировой практики. И так и не дошел до стадии реализации. Нынешний законопроект о свободе информации представляет собой обновленный и качественно дополненный вариант Закона 2012 года, комментирует Caribbean News Now.