Екатеринбург, 17 декабря, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Режиссёр Никита Михалков всё-таки прибыл в «Ельцин-центр». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила специалист по связям с общественностью в Президентском центре Бориса Ельцина Елена Волкова.

Страница Президентского центра Бориса Ельцина в социальной сети Facebook Кинорежиссёр Никита Михалков в «Ельцин-центре»

«Михалков в музее Б.Н. Ельцина», — написала Елена Волкова.

Как следует из прямой трансляции на странице «Ельцин-центра» в социальной сети Facebook, сейчас кинорежиссёр и сотрудники организации обсуждают экспозицию музея и историю страны. Пока они не могут найти общего языка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков резко негативно отзывался о «Ельцин-центре». В частности, он заявлял, что деятельность центра разрушает национальное самосознание сотен детей, так как предоставляет необъективную оценку истории России, и призывал скорректировать программу центра, чтобы показать и другую точку зрения на историю России.

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После этого заявления губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил его на экскурсию. Затем в СМИ прошла информация о том, что Никита Михалков собирается посетить Екатеринбург, в частности, боксёрский турнир и, возможно, Ельцин-центр», но потом последовало опровержение. Затем стало известно, что Михалков всё-таки приедет в Екатеринбург на боксёрский турнир с участием Александра Поветкина, и заодно может посетить «Ельцин-центр».

Со своей стороны, руководство «Ельцин-центра» выразило готовность к диалогу с общественностью и дискуссию о музее и о материале, представленном в нём.

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