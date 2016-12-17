Бастер, 17 декабря, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Совет директоров Карибского банка развития (CDB) одобрил выделение около шести миллионов долларов США на реализацию проекта по модернизации уличного освещения для Сент-Китса и Невиса. Это позволит снизить выбросы парниковых газов от уличного освещения на 53 процентов в год, а также сократить расходы правительства этой страны на 44 процентов к 2019 году. В рамках проекта будет установлено 5,550 светодиодных ламп в Сент-Китсе и 5 100 в Невисе до 31 декабря 2018 года, сообщает Caribbean News Now.

Nesnad Сент-Китс и Невис

Сообщается также, что финансовую помощь в реализации проекта окажут и власти США. которые внесут 617 000 долларов.

Правительство Сент-Китса и Невиса планирует в будущем обеспечить стопроцентное потребление энергии из возобновляемых источников, в том числе, солнца и ветра. Сейчас в этом государстве уровень потребление электроэнергии. примерно, на 20 процентов выше, чем в среднем в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Самое маленькое государство Западного полушария и по площади, и по населению — Федерация Сент-Китс и Невис состоит из двух остров. Чуть больше пятидесяти тысяч человек проживает на территории в 261 кв. км. Причем, Сент-Китс похож очертаниями на куриную ногу, а Невис — на куриное яйцо. Отметим, что до 1980 года в состав Федерации входила еще и Ангилья, ныне имеющая статус самоуправляющейся британской территории.