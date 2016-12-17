Москва, 17 декабря, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) вернула Белоруссии аванс за поставленное в текущем году голубое топливо, так как Москва ожидает полного погашения задолженности. Об этом, как передает RT, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«Сложные переговоры, — сказал Дворкович. — Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже».

При этом вице-премьер РФ добавил, что переговоры между Москвой и Минском по данному вопросу продолжаются.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович уже говорил, что Москва ожидает оплаты долга в размере $281 млн, который образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. На фоне неуплаты долга Минском РФ сократила поставки черного золота на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В октябре стороны объявили о достижении компромисса.

В начале декабря Минск выплатил часть долга, что потом подтвердили в Москве, однако конкретную сумму так и не назвали.

Читайте также: О газовом споре Москвы и Минска: «У Белоруссии проблемы с бюджетом»