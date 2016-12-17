Гавана, 17 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Министерство труда и социального обеспечения, сельского хозяйства и финансов и цен Кубы выпустило ряд постановлений, разрешающих нанимать рабочую силу в сельскохозяйственном секторе.

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Как сообщает Granma, новые меры распространяются на производителей этой сферы, независимо от того, связаны они или нет с базовыми ячейками кооперативного производства, сельскохозяйственными производственными кооперативами или кооперативами кредитов и услуг (основные единицы кубинского сельского хозяйства). «Это открывает новую страницу в истории растущего негосударственного сектора. Раньше за наём постоянной рабочей силы в этой области отвечали кооперативы кредитов и услуг. Данная инициатива должна помочь наладить «гибкий, упорядоченный и законный» механизм для найма сельских рабочих», пишет Granma.

Заявка на регистрацию в этой новой форме самозанятости, независимо от муниципалитета проживания заинтересованного лица, может осуществляться на всей территории страны, за исключением провинции Гавана. Председатель администрации провинции или глава провинциальной администрации, будут иметь право определять муниципалитеты, где это будет разрешено, комментирует Кубинское агентство новостей (ACN). .