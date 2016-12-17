Вашингтон, 17 декабря, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал инцидент с американским исследовательским подводным беспилотником ВМС США, «захваченным» военным судном Китая.

Kremlin.ru Китайские моряки

«Китай крадет в международных водах беспилотник ВМФ США, поднимает его из воды и забирает в Китай, — написал Трамп. — Беспрецедентный акт».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, подводный беспилотник с океанографического судна ВМС США «Боудич» был захвачен военными моряками Китая 15 декабря в 100 км от филиппинского залива Субик-Бей.

Вашингтон позже потребовал от Пекина вернуть беспилотный подводный аппарат.

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