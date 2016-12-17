Мехико, 17 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Газета The New York Times провела собственное журналистское расследование по делу об исчезновении 43 студентов в Игуале. Напомним, что трагедия произошла осенью 2014 года, когда молодые люди вышли на демонстрацию против реформы образования. В ответ власти города санкционировали полиции передачу студентов представителям наркокартеля «Единые воины», для того, чтобы они «разобрались со смутьянами». После чего, уже два года следствие не может установить местонахождение студентов. Или, хотя бы, уточнить, живы ли они.

Lameirasb Студенты в Мехико на демонстрации в память погибших в Игуале

Как сообщает The New York Times, власти Мексики не хотят обнародовать полученные в ходе следственных действий результаты, так как это может повредить имиджу страны. Плюс, расследование приостановлено из-за бюрократии и многочисленных нарушении. Кроме этого, американские журналисты приводят факты, когда следственные эксперименты с присутствием обвиняемых проводились без допуска адвокатовАмериканские журналисты утверждают, что подозреваемые были задержаны незаконно, что аннулирует любую информацию, которую можно было бы получить от них, комментирует Prensa Latina.