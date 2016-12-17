Лондон, 17 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. 17 декабря в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч между лидером турнирной таблицы «Челси» и аутсайдером турнира «Кристал Пэлас».

Антонио Конте

Команда Антонио Конте набрала потрясающий ход, побеждая в каждом матче. Также стоит отметить отличную форму испанского форварда Диего Косты, который в каждом матче отмечается результативными действиями. «Кристал Пэлас» очень много забивает — 28 мячей за 16 туров, но небольшое количество очков связано с проблемами в линии обороны — 31 пропущенный мяч.

На 43-й минуте матча защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта выполнил навес в штрафную площадь соперника, где этот навес головой замкнул испанский таранный форвард Диего Коста. Хоть хозяева имели достаточно шансов забить, распечатать ворота Тибо Куртуа они все же не смогли.

На данный момент лондонский «Челси» оторвался от «Ливерпуля» на 9 очков («Челси» — 43 очка, «Ливерпуль» — 34 очка). Также подопечные Антонио Конте смогли остаться самой малопропускающей командой в АПЛ — 11 пропущенных мячей после 17-ти игр. «Орлы» отстают от зоны вылета в Чемпионшип на 3 очка.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Келли, Дэнн, Дэлейни, Уорд, Кабае, Лэдли, Заа, Макартур, Панчеон, Бентеке.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кехилл, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Коста.

Главный арбитр матча: Мосс Джонатан.

Голы: Коста 44 — 0:1.