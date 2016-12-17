Богота, 17 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Папа Франциск провел переговоры с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и бывшим главой Колумбии Альваро Урибе в связи с разногласиями по поводу мирного процесса с FARC-EP. Детали встречи не были раскрыты, но еще ранее Папа Франциск был заявлен как посредник мирного урегулирования внутриколумбийского конфликта, сообщает El Tiempo.

Casa Rosada Папа Франциск

Как пишет Prensa Latina, Альваро Урибе — экс-президент Колумбии и лидер правого движения «Демократический центр» является убежденным противником переговоров колумбийских властей о достижении мира с FARC-EP. Урибе категорически против и положений подписанного 24 ноября с.г. мирного договора.

Однако, большинство Конгресса поддержало окончательный вариант мирного соглашения между FARC-EP и властями Колумбии. И в грядущий понедельник парламентарии намерены обсудить законопроект об амнистии участникам этого повстанческого движения.