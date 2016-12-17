Папа Римский выполняет миссию по урегулированию конфликта в Колумбии
Богота, 17 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Папа Франциск провел переговоры с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и бывшим главой Колумбии Альваро Урибе в связи с разногласиями по поводу мирного процесса с FARC-EP. Детали встречи не были раскрыты, но еще ранее Папа Франциск был заявлен как посредник мирного урегулирования внутриколумбийского конфликта, сообщает El Tiempo.
Как пишет Prensa Latina, Альваро Урибе — экс-президент Колумбии и лидер правого движения «Демократический центр» является убежденным противником переговоров колумбийских властей о достижении мира с FARC-EP. Урибе категорически против и положений подписанного 24 ноября с.г. мирного договора.
Однако, большинство Конгресса поддержало окончательный вариант мирного соглашения между FARC-EP и властями Колумбии. И в грядущий понедельник парламентарии намерены обсудить законопроект об амнистии участникам этого повстанческого движения.