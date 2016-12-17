Луга , Ленинградская область, 17 декабря, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали 53-летнего мужчину, который, по версии следствия, застрелил троих человек в Лужском районе. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство двух и более лиц».

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Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, вечером 16 декабря в одном из домов по улице Лужская в деревне Сокольники Лужского района были найдены тела 46-летней женщины и 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Из этого же дома в больницу Луги с огнестрельным ранением живота была госпитализирована 50-летняя женщина, которая скончалась сегодня, 17 декабря.

«Подозреваемый задержан. В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведён осмотр места происшествия, изъят ряд улик, назначены необходим судебные экспертизы», — отметили СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, находившийся в гостях 53-летний неработающий мужчина около 21:00 в пятницу во время ссоры из обреза охотничьего ружья застрелил 46-летнюю мать своей жены и ее 44-летнего сожителя. После этого мужчина выстрелил в 50-летнюю подругу своей жены. Подозреваемый был задержан на месте происшествия нарядом полиции.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», ружье ИЖ-27Е, из которого был сделан обрез предполагаемого убийцы, зарегистрировано на его имя в полиции Лужского района.