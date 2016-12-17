Каракас, 17 декабря, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал скандальный инцидент с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес, который произошел в Буэнос-Айресе.

Luigino Bracci Делси Родригес

Венесуэла не была приглашена на встречу глав стран — членов Меркосур в связи с прекращением членства этой страны в данной организации. Тем не менее, Делси Родригес прибыла в столицу Аргентины, заявив:"Если нам закрывают дверь, мы войдем через окно», комментирует La Radio del Sur.

В результате, служба безопасности МИД Аргентины применила силу, Делси Родригес была брошена на пол и, как заявила венесуэльская сторона, получила травмы. В частности, у нее сломана ключица. Как отмечают венесуэльские СМИ, на последних официальных мероприятиях Родригес появилась с фиксирующей повязкой, как это бывает при подобных травмах.

«Трусливый вор, олигарх, не смей нападать на женщин», заявил Николас Мадуро, обращаясь к президенту Аргентины Маурисио Макри. Мадуро уверен, что Делси Родриге подверглась нападению с ведома Макри и ей просто «отомстили за правду», комментирует La Nacion.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Буэнос-Айресе состоялась встреча министров иностранных дел Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, посвящённая обсуждению повестка работы МЕРКОСУР в первой половине 2017 года.

Глава МИД Венесуэлы не был приглашён на переговоры в связи с прекращением членства страны в объединении, которое Каракас признавать отказался. Ранее МИД республики назвал «циничным» намерение Аргентины получить председательство в МЕРКОСУР без саммита президентов после исключения Венесуэлы, к которой должно было перейти председательство в новом году,