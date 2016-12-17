Санкт-Петербург, 17 декабря, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Ни один сотрудник не покинет петербургский Цирк Чинизелли в связи с его присоединением к Росгосцирку, если только не напишет заявление об уходе по собственному желанию. Об этом 17 декабря сообщил и.о. директора Санкт-Петербургского государственного Цирка на Фонтанке (Цирка Чинизелли) Сергей Беляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alex «Florstein» Fedorov Здание цирка в Санкт-Петербурге

«Ни один человек не будет уволен по требованию руководства. Зарплата в меньшую сторону меняться не будет, если и будет, то только в большую», — сказал Беляков.

И.о. директора цирка сообщил, что не заметил негативного отношения к себе, как к новичку на посту, со стороны сотрудников. «Но негативное отношение к ситуации — оно, наверное, есть. За короткое время у цирка сменилось много руководителей», — пояснил он.

Напомним, прошлым летом пост худрука Цирка на Фонтанке покинул Вячеслав Полунин. Тогда же активизировались разговоры о грядущем присоединении цирка к федеральной компании «Росгосцирк». В декабре 2016 года Минкультуры уволило и директора цирка Михаила Смородкина в связи с тем, что он был не согласен с такой рокировкой и утратой Цирком Чинизелли самостоятельности.

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Глава Росгосцирка Дмитрий Иванов назвал присоединение Цирка Чинизелли к Росгосцирку «вопросом решённым». По его словам, переоформление сотрудников в новую организацию произойдёт «мягко и демократично».

«Я с коллективом встречался два раза. Никаких изменений не будет по части заработной платы, по части штатного расписания. Никаких изменений не будет по части ценообразования», — сказал Иванов.

Он заявил, что не знает о причинах частой смены руководства Цирка Чинизелли. «Не было времени и желания разбираться ретроспективой увольнений предыдущих директоров. Наверное, какая-то причина была, не знаю… Будем надеяться, что последующее назначение будет уже на долгие годы. Подобрать исполнительных директоров крайне сложно. Это штучный товар! Педагогов, врачей и водителей — огромное количество. А директоров цирка по пальцам можно пересчитать. Их всего-то 56 на всю страну. И не многие из них эффективно работают, к сожалению», — добавил Иванов.

Заметим, Сергей Беляков может потерять приставку «и.о.» в ближайшее время. Это может произойти прямым назначением, хотя сам Беляков выступает за открытые выборы директора среди сотрудников.

Здание Цирка Чинизелли находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия. Работы по реставрации здания начались в июле 2014 года, завершены в ноябре 2015 года.