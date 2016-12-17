Екатеринбург, 17 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Команда канадского боксера Бермейна Стиверна сожалеет об отмене боя с российским бойцом Александром Поветкиным, в крови которого был обнаружен запрещенный препарат. Об этом заявил представитель промоутерской компании Дона Кинга Тедди Синглтон агентству «Р-Спорт».

Pixabay.com Ринг

«Мы надеемся, что выяснят, почему его (Поветкина) допинг-тест показал такой результат, но знаете, такое в боксе бывает, — сказал Синглтон. — Суд? Пока не знаю, что мы будем делать».

При этом представитель промоутерской компании выразил надежду на то, что российский боксер сможет «пережить эту ситуацию» и «вернется в бокс».

«Почему не стали проводить бой с Поветкиным? Мы хотели драться под эгидой WBC, но они не санкционируют бой из-за допинга, поэтому мы не хотим драться», — добавил Синглтон.

17 декабря президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман на своей странице в Twitter написал, что в крови российского боксера — тяжеловеса Александра Поветкина обнаружен допинг.

По его словам, в крови спортсмена был обнаружен запрещенный препарат «Остарин».

Читайте также: WBC дисквалифицировал Поветкина после положительного допинг-теста

Читайте также: WBC: в крови боксера-тяжеловеса Поветкина обнаружен допинг