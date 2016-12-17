Санкт-Петербург, 17 декабря, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Выемка документов в петербургском Цирке Чинизелли была инициирована после обращения неких лиц в правоохранительные органы. Об этом сообщил 17 декабря руководитель Росгосцирка Дмитрий Иванов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Проверка осуществлена по обращению граждан», — сказал Иванов. Аналогичными сведениями поделился и исполняющий обязанности директора Цирка на Фонтанке Сергей Беляков.

Mkrf.ru Цирк на Фонтанке

Как сообщалось, правоохранители пришли в здание цирка на набережной Фонтанки, 3А, накануне, 16 декабря. Их интересовали документы на приобретение конструкций цирка-шапито на 750 мест стоимостью более 30 млн рублей. Покупка была осуществлена при бывшем художественном руководителе цирка Вячеславе Полунине в 2014 году. Предполагалось, что труппа будет выступать в шапито во время реконструкции здания Большого цирка.

По словам Белякова, в пятницу, 16 декабря, к нему пришёл один оперативный сотрудник управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

«Показал удостоверение. Когда мне сообщили, уже было проведено оперативное мероприятие. Сказал, что у них есть вопросы к нашим сотрудникам», — сказал Беляков. Затем и.о. директора цирка позвонил в Министерство культуры.

«В Минкультуры о проверке узнали из СМИ. Они мне вопросы позадавали, попросили прислать документы по приобретению шапито», — пояснил Беляков. Он заявил, что Цирк Чинизелли готов к сотрудничеству с правоохранителями и предоставляет все требуемые документы.

Добавим, полицейские прибыли в цирк в штатском. «Людей в форме в цирке не было. Ни один человек не арестован, не обвиняется, не возбуждено уголовное дело. Идёт процесс проверки. Если там нет никаких хищений, то ничего страшного не случится. А если и есть, то, наверное, компетентные органы разберутся. Чем больше проверяют, тем крепче спишь», — прокомментировал Сергей Беляков. Дмитрий Иванов добавил, что на сегодняшний день аудиторская проверка в Цирке Чинизелли не ведётся.

Сейчас шапито находится на базе цирка в Старо-Паново, где у учреждения имеется участок в 1,5 га. Судя по всему, предполагалось арендовать у Петербурга участок для установки шатра в Невском районе. Как пояснили руководители Цирка, для эксплуатации шапито требуются дополнительные финансовые вложения, а эффективность и окупаемость работы такого маленького шатра сейчас под вопросом.

«Чтобы продать программу на 750 мест, нужно либо задирать билеты до 10 тысяч, или показывать маленькое, примитивное шоу», — заметил Беляков.

Он добавил, что комплектация цирка-шапито состоит из тысяч наименований, и ни он, ни Дмитрий Иванов еще не видели новый шатёр. «Что именно приобретено, я так понимаю, и является предметом проверки. Соответствует ли цена продукту», — сказал Беляков. Он готов при встрече обсудить с Вячеславом Полуниным возможности использовать шапито, например, реализовать идею Полунина о создании некого уличного цирка-театра.