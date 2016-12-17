Москва, 17 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 80-летним юбилеем. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Московской патриархии.

Patriarchia.ru Встреча патриарха Кирилла и папы Франциска

В поздравительном послании Патриарх Кирилл отметил высокую степень взаимопонимания, которой достигли двусторонние отношения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью в последнее время, в том числе, и благодаря позиции Римского первосвященника.

Предстоятель Русской православной церкви пожелал Папе Римскому Франциску «доброго здравия, долголетия, духовных сил и всеукрепляющей помощи Божией в высоком служении».

Президент Российской Федерации Владимир Путин также поздравил Франциска с юбилеем.

Напомним, в феврале этого года в Гаване (Куба) состоялась историческая встреча главы РПЦ с понтификом.

Папа Франциск 266-й Папа Римский. Он был избран конклавом 13 марта 2013 года. Франциск стал первым в истории Папой из Нового Света и первый за более чем 1200 лет Папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год).