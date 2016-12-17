Кронштадт, Санкт-Петербург, 17 декабря, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Полярная звезда» передан Пограничной службе ФСБ России. Сегодня, 17 декабря, на территории Кронштадтского морского завода состоялась торжественная церемония вручения и первого подъема флага, сообщили ИА REGNUM в аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. В мероприятии, вместе с Кирилловым, участвовал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Зеленодольский завод имени А.М.Горького Корабль «Полярная звезда»

Сторожевой корабль «Полярная звезда» предназначен для выполнения задач в территориальных водах и исключительной экономической зоне Российской Федерации. «Полярная звезда» отличается повышенной автономностью, дальностью плавания, улучшенными скоростными характеристиками и комфортными условиями жизнеобеспечения экипажа.

Проект нового сторожевого корабля был разработан в петербургском ОАО «ЦМКБ «Алмаз». Построен корабль на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького в Татарии.

«Состав Пограничной службы пополнился еще одним боевым кораблем, оснащенным новейшим оборудованием навигации, связи и управления», — сказал вице-губернатор Владимир Кириллов.

Сторожевой корабль корабль «Полярная звезда» приступит к выполнению задач с дислокацией в порту Мурманска.

Как сообщил ранее в интервью «Российской газете» заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ — руководитель департамента береговой охраны адмирал Юрий Алексеев, вслед за «Полярной звездой» будет построено еще два таких же уникальных корабля.

«Все они по проекту оборудованы вертолетными комплексами. Кроме того, они адаптированы для размещения беспилотных летательных аппаратов, которые могут интегрированно работать с автоматизированными системами технического контроля надводной обстановки», — отмечал адмирал Алексеев.