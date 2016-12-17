Калуга, 17 декабря, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Повышение уровня безопасности на дорогах калужского региона — такова цель нового проекта «Формат безопасности», инициатором которого выступила уголовно-исполнительная инспекция, сообщил сегодня, 17 декабря, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

40.fsin.su Старт проекта «Формат безопасности»

По его словам, «Формат безопасности» это профилактическое мероприятие, где главной аудиторией проекта являются осужденные, стоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Это люди, приговорены к наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо к лишению права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Данная категория осужденных выбрана не случайно. Так, в 2015 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Калужской области прошло 347 осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264, 264.1 УК РФ, то есть так или иначе связанных с нарушением правил дорожного движения. В 2016 году количество осужденных данной категории, стоящих на учете УИИ, составляет уже 897.

Создавшаяся ситуация не могла не волновать сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. После согласования организационных мероприятий с региональным УГИБДД УМВД России по Калужской области проект «Формат безопасности» получил статус официального.

На первом мероприятии в административном здании областного УФСИН присутствовало около 30 осужденных за вышеуказанные преступления. Сотрудниками областного УГИБДД России по Калужской области была представлена региональная статистка по дорожно-транспортным происшествиям, произошедшие изменения в законодательстве. Собравшимся показали видеофильмы по данной теме, в том числе и ленту «Покаяние», повествующей о людях, чьи судьбы покалечило пренебрежение соблюдением правил дорожного движения. Подобные мероприятия будут проведены во всех районах Калужской области.