Бузулук, Оренбургская область, 17 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области во все объекты, которые ранее попали под отключение, по резервной ветке запущено теплоснабжение. Ремонтные работы по устранению причины аварии продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Отопление

Утром на месте аварии побывал губернатор Юрий Берг. Он отметил, что местные власти и оперативные службы сработали грамотно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Оренбуржья.

«Город не замерз и не замерзнет… Никакой паники, никакой катастрофы нет. Ситуация под контролем», — подчеркнул Юрий Берг.

Читайте также: «Замерзаем!»: 19 тысяч оренбуржцев остались без тепла в 30-градусный мороз

Напомним, утром 17 декабря в Бузулуке в котельной по ул. Магистральной произошёл порыв трубопровода D-500 мм. По данным регионального МЧС, в зоне отключения теплоснабжения оказались попадает 4 микрорайона и промзона (614 домов — 15 960 жителей), две школы, восемь детских садов, больница, дворец культуры, бассейн.