Калуга, 17 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Порядка 100 тыс. долларов США или примерно 6,33 млн рублей запросили злоумышленники из Обнинска Калужской области за пригласительный билет на посещение инаугурации будущего президента США Дональда Трампа. И это — по минимуму, так как на аукционе такого рода приглашения продаются на порядок больше и тем не менее, желающие приобрести билеты нашлись, сообщает сегодня, 17 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Прокуратура Обнинска в ходе мониторинга сети Интернет установила, что на сайте в интернете, где размещена недостоверная информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию избранного президента США является PR-акцией с целью привлечения внимания общественности к деятельности некоего ООО «ЛПГенератор». Поскольку ООО «ЛПГенератор» фактически не оказывает услуги по продаже приглашений на инаугурацию, оно тем самым совершает обман потребителей, пояснили правоохранители.

В этой связи заместитель прокурора города внес руководителю общества представление об устранении нарушений закона и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителя»). В результате принятия мер прокурорского реагирования информация о продаже приглашений на инаугурацию удалена с сайта. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение отделом МВД России по городу Обнинску процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Впрочем, за последнее время, первый наукоград России — Обнинск уже попадал впросак в связи с нынешними выборами в США. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2016 года на привокзальной площади Обнинска должен был пройти первый в Российской Федерации пикет в поддержку Дональда Трампа. Организаторы акции отмечали, что целью двухчасового мероприятия, в котором должны были принять участие около 40 человек, является «выражение надежды на улучшение отношений» между РФ и США. Однако, пикет в поддержку нового американского лидера не состоялся. Собравшиеся 10 человек полчаса ждали организатора мероприятия местного блогера Артема Майнаса, у которого были разрешительные документы на проведение пикета, но тот не пришел на привокзальную площадь. По телефону Майнас также не был доступен. Разочарованным немногочисленным обнинским сторонникам нового президента США пришлось разойтись.